الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مس شيطاني.. ننشر صور الطفل المقتول على يد دجال بالخصوص

المجني عليه
المجني عليه

حصلت “الدستور” على اول صور للطفل مصطفي محمود ضحية القتل على يد دجال بمنطقة الخصوص  في محافظة القليوبية.

"كان ملبوس".. اعترافات دجال بعد قتله طفلًا فى الخصوص

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تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخصوص بلاغًا يفيد بمصرع الطفل مصطفى، 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح على يد دجال في القليوبية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده، وظل يضربه ضربًا مبرحًا بحجة إصابته بمس شيطانى حتى لقي مصرعه وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتعم وبمواجهته أعترف بإرتكاب الجريمة وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

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الخصوص دجال مصرع طفل لضرب المبرح الأجهزة الأمنية

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