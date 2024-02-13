محال الزهور تنتعش قبل عيد الحب.. وتاجر: الورود الحمراء الأكثر مبيعًا
يحتفل العالم غدًا الأربعاء 14 فبراير بـ“عيد الحب” ويعد هذا اليوم هامًا لكل العشاق، حيث يجهزون له قبل موعده بأيام، ولا يفصلنا عن يوم عيد الحب إلا يومًا واحدًا فقط، ولذلك بدأت المحال التجارية في عرض هداية عيد الحب، كما قام محال الورود بعرض الباقات وتزين المحال الخاص بهم لإستقبال المحتفلين بعيد الحب.
رصدت " الدستور" أسعار الهداية في المحال التجارية وحجم الإقبال عليها
وقال"عبدالله عادل" صاحب محل ورود بمنطقة الجيزة، إن هذا العام الإقبال متوسط مقارنة بالعام الماضي، حيث أن فئة الشباب هي الأكثر شرائًا واحتفالًا بعيد الحب الذي ينتظروه من كل عام، وذكر أن الأسعار مناسبة جدًا لجميع الفئات حيث يبدأ سعر الزهور من 15 جنيه إلى 50 جنيه ، وباقات الورد من 250 جنيه إلى 450 جنيه، ويرجع ذلك للحجم ونوع الزهور المستخدمة في الباقات، كما ذكر أن أسعار الدمى تتراوح بين 200 و250 جنيه وذلك يرجع لحجم الدمى والجودة.
وأضاف أن عيد الحب بمثابة موسم لجميع تجار الزهور حيث ينتظروه من العام للعام، وذلك لإزدهار حركة البيع به ويستعد التجاره قبل حلوله بأيام بتزين محالهم التجارية وعرض كميات كبيرة ومتنوعة من الزهور، كما يقوموا بوضع العروض والخصومات الهائلة على المعروضات تسهيلًا للزبائن والعشاق.
وتابع أن الزهور الحمراء هي الأكثر مبيعًا في عيد الحب، وذلك لسعرها الضئيل المناسب لجميع الفئات، وشكلها المُلفت الذي يجذب أنظار العشاق والمحبين، والتي تُعبر عن مدى الحب بينهما، وذكر أن يفصلنا عن عيد الحب يومًا واحدًا متوقعًا أن حجم الإقبال غدًا سيكون كبير جدًا مقارنة بالإيام الماضية، خاصة بعد تقديم العروض والخصومات على المنتجات والمعروضات داخل محله الخاص.