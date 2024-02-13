تعاطفًا مع عزة.. إقبال ضعيف على شراء الهدايا في عيد الحب

يحتفل العالم، غدًا، بعيد الحب ويعد هذا اليوم هامًا للغاية لكل العشاق، حيث يجهزون له قبل موعده بأيام ولا يفصلنا عن يوم عيد الحب إلا يومًا واحد فقط، حيث أنه سيكون في 14 فبراير 2024 ولذلك بدأت المحال التجارية في عرض هداية عيد الحب، كما قام محال الورود بعرض الباقات وتزين المحال الخاص بهم لاستقبال المحتفلين بعيد الحب.

رصدت " الدستور" أسعار الهداية في المحال التجارية وحجم الإقبال عليها

وقال "شوقي" بائع هدايا بأحد حواري منطقة الدقي بالجيزة إن المحبون ينتظرون عيد الحب للتعبير عن مشاعرهم تجاه بعضهم، وتنتعش تجارة الورود والهدايا تزامنًا مع هذه المناسبة، لكن الإقبال هذا العام ضعيف نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك لتعاطف الزبائن مع أشقائنا في غزة، وما يعانوه من إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم، إضافة إلى ما تواجهه الدولة من تحديات، متابعًا أن أسعار الهدايا تبدأ من 5 جنيهات وحتى 250 جنيهًا وذكر أن العطور هي أكثر الهدايا مبيعًا بالمحل وتلقى إقبالاً كبيرًا من الزبائن خاصة الشباب.

أضاف أنه يعرض في محله الخاص الهدايا المتنوعة التي تناسب أذواق الجميع، حيث عرض أنواع مختلفة من المنتجات كالساعات والدمى بأسعار مخفضة؛ لتناسب الجميع، موضحًا أن عيد الحب بمثابة موسم لتجار حيث ينتظروه من العام للعام، ويقوموا بتزين المحال التجارية الخاصة بهم لاستقبال الزبائن وبيع بضاعتهم التي يعرضونها، مكملًا أنه قدم الكثير من العروض والخصومات للزبائن.

وقال "محمد" صاحب محل تجاري إن الإقبال هذا العام ضعيف جدًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الحرب على الأهالي في قطاع غزة ، ما أثر بطريقة كبيرة على الحالة النفسية للعشاق وامتنعوا عن الأحتفال بعيد الحب في هذا العام حزنًا على فلسطين.

426807381_761700075838342_7992319124003624873_n

426748686_3766667360221972_3470597639630942054_n

426811568_403176665701804_5806915320469105184_n

423686986_1119981379184792_3358361687376642046_n