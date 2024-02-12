في سوق المنشية.. هدايا عيد الحب من" 50 لـ 1000"

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب في يوم 14 من فبراير، وتعد من المناسبات التي تكثر فيها شراء الهدايا وخاصة بين المرتبطين عاطفيا.



وفي هذا التقريرتجولت“ الدستور ”داخل سوق المنشية لرصد أسعارهدايا عيد الحب ليصيب الركود سوق محال هدايا عيد الحب وتقل حركة البيع والشراء.



يقول محمد هشام، أحد التجار إن أسعار هدايا عيد الحب هذا العام مرتفعة نظرا لارتفاع أسعار الدولار عالميا مما تسبب في حركة ركود كبيرة في سوق الهدايا، وأصبح أمام التجار طريقين أما الاعتماد على الهدايا في المخازن من العام الماضي، أو التركيز على افتراش زينة رمضان وهو ما لجأ له كثير من التجار.

وأضاف يوجد عديد من الهدايا الجديدة والبسيطة في نفس الوقت، ويختلف باختلاف الاذواق ، فجمال الهدية يظهر في طرق التغليف والتي تكسب الهدية بهجة وتجديدا.



يرصد عمر حسين، أحد التجار أسعار هدايا عيد الحب ليقول إن متوسط اسعارالدباديب والهدايا الكرتونية من 100 جنيه حتى 1000 جنيه للدبدوب الكبير، وذلك حسب حجمه وخامة تصنيعه.



تابع، أن أسعار الأنتيكات تبدأ من 200 جنيه دون حد أقصي للسعر وذلك على حسب الهدية المختارة وخامات تصنيعها، أما الشموع العطرية تبدأ من 50 جنيها حتى 200 جنيه.

أكمل، أما فيما يخص الهدايا المطعمة بالفضة مثل الميداليات أو العلب الفضية، فسعرها يبدأ من 400 جنيه وذلك على حسب وزنها بجرام الفضة والذي يبلغ سعره اليوم 44 لجرام الفضة المصري و56 لجرام الفضة الإيطالي.



وواصل، أن المحال التجارية اليوم لتنشيط حركة البيع والشراء وتغلبا على زيادة الأسعار تسعى للإعلان عن عروض شرائية لمجموعة متنوعة من الهدايا بمتوسط سعر 500 جنيه.