ضربة أنهت حياته.. أول صور لـ"محمد صلاح" ضحية طليق ابنة خاله

حصل “الدستور” على صور " محمد صلاح" الذي قتل على يد طليق ابنة خاله بضربة على الرأس في المنيب.

البداية من بلاغ تلقاه قسم شرطة الجيزة من أحد الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة عامل يدعى " محمد صلاح" يبلغ من العمر 29 عامًا، على يد طليق ابنة خاله، على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

426600589_1112859120150204_3756137907393388106_n