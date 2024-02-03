السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار توافد المئات على معرض القاهرة للكتاب فى يومه العاشر (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

توافد المئات من زوَّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المُقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، في أولى ساعات يومه العاشر.

وحرص الزائرون على التواجد في صباح اليوم العاشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ للاستمتاع بأجواء المعرض والعروض التي تنظم على المسارح، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية مع ذويهم.

txt

غدًا.. الاحتفاء بمئوية ميلاد عبدالفتاح الجمل في معرض الكتاب

txt

مؤلف سلسلة "تحضر أرواح": معرض الكتاب شمل جميع الفئات العمرية

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
زائري معرض القاهرة الدولي التجمع الخامس يومه العاشر رجال الامن تنظيم الزائرين معرض القاهرة الدولى معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

مواد متعلقة

وجيه يعقوب يوقع كتابه "فإني قريب" بمعرض القاهرة للكتاب

الكتاب بـ15 جنيهًا.. خصومات وعروض متميزة بمعرض الكتاب (صور)

إقبال كبير من الشباب على معرض الكتاب فى سابع أيامه

الهداية الإسلامية تزين مكتبة "تراث الإسلام" بمعرض الكتاب

بـ"المراجيح والزحليقة".. ألعاب جناح الطفل تجذب أطفال معرض الكتاب

"رسائل حب".. مريم ترسم السعادة على وجه الأطفال في معرض الكتاب (فيديو)

زوَّار معرض الكتاب يلتقطون الصور التذكارية في أول أيامه

"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالي مركز الصف فى الجيزة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»