الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهداية الإسلامية تزين مكتبة "تراث الإسلام" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عرضت مكتبة "دار تراث الإسلام" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 منه في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، مجموعة الهداية الإسلامية بأسعار مخفضة، حيث تنوعت الهداية ما بين المصاحف الملونة والسبح الإلكترونية وسجادة الصلاة المزغرفة.


وقال مسؤولي  المكتبة، إن الأسعار مناسبة جدًا للزائرين حيث يبدأ سعر الهدالية الواحدة من خمس جنيهات إلى مئة جنيه، وذكر أن حجم الإقبال على شراء الهداية الإسلامية هذا العام كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن الزائرين أقبلوا على شراء المصحف الملون بشكل كبير.

 

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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صحفي: الإقبال الجماهيري على معرض الكتاب يعكس حيوية ووعي المصريين

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