مؤلف سلسلة "تحضر أرواح": معرض الكتاب شمل جميع الفئات العمرية

قال الكاتب أحمد فكري عبد اللطيف مؤلف روايات للجيب في المؤسسة العربية الحديثة، إنه يعمل في المؤسسة منذ 10 سنوات ماضية وقد صدر له هذا العام سلسلة تحت عنوان «تحضير أرواح»، ليشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55.

وأوضح فكري في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه السلسلة مختلفة عن أي سلاسل روايات للجيب من قبل لأنها مستوحاة من قصة حقيقة، مضيفا أن الإقبال على معرض الكتاب هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين سواء من داخل مصر أو من خارجها.

وأشار خلال تصريحاته إلى أن الاقبال أيضًا شمل جميع الفئات العمرية وهذا شيء جيد، كما أشاد بأغلفة الكتب هذا العام لأنها تختلف عن سابق السنوات الماضية.



تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.