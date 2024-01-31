الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وجيه يعقوب يوقع كتابه "فإني قريب" بمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وقع الدكتور وجيه يعقوب كتابه "فإني قريب" بجناح روايات مصرية للجيب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وكان الكتاب كان صدرا عن سلسلة أدبيات التي تصدرها المؤسسة العربية الحديثة.

وصدر الدكتور وجيه يعقوب في كتابه بقول هذا جزء من آية كريمة اخترناه ليكون عنوانًا لكتابنا الأول الذي لقى قبولا طيبًا من القراء الكرام بفضل الله عز وجل، وهو ما شجعنا عن الاستمرار في هذه السلسلة، وتقديم المزيد من الخواطر الدينية والتربوية والأدبية، ونرجوا أن تأخذ بيدي القارئ وتعينه على فهم وتطور ايات الله تعالى وان تساعده على تجاوز العقبات والصعاب التي قد تواجه في الكثير من الأوقات.
حضر الحفل العديد من القراء الذين وقع لهم الكاتب كتابه في الحفل.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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الدكتور وجيه يعقوب روايات مصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون افتتاح معرض الكتاب 2024

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