الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ما تطورات الحالة الصحية للعاهل البريطاني؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

لا زالت أنباء إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بالسرطان، تسيطر على معظم الصحف العالمية، وسط ترقب للتطورات الخاصة بوضعه الضحي، ولا سيما أنه لم يتم الإعلان عن نوع السرطان المصاب به الملك حتى الوقت الحالي.

أول تعليق للملك تشارلز منذ إصابته بالسرطان

أعرب تشارلز عن امتنانه للدعم الذي تلقاه في أول تعليق بعد تشخصيه بالسرطان، قائلًا: "أود أن أعرب عن خالص شكري لرسائل الدعم والتمنيات الطيبة العديدة التي تلقيتها في الأيام الماضية".

وأضاف: "وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه الأفكار الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

وقال إنه "من المشجع بنفس القدر أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي الخاص في تعزيز الفهم العام وتسليط الضوء على عمل جميع المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وأسرهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم الأوسع. إن إعجابي الذي دام طوال حياتي برعايتهم وتفانيهم الدؤوب ناجم عن تجربتي الشخصية".

الملكة كاميلا تكشف تطورات الملك تشارلز

قبل أيام، قالت الملكة كاميلا إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

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بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ملوك وملكات تنحوا عن العرش بسبب حالاتهم الصحية


وأضافت أن الملك "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف... تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان.. هذا يبعث على البهجة بشدة".

عودة الملك تشارلز إلى لندن

عاد الملك تشارلز الثالث إلى لندن من منتجعه الريفي اليوم الثلاثاء، لتلقي علاجًا إضافيًا بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وسافر تشارلز (75 عامًا) وزوجته الملكة كاميلا بطائرة هليكوبتر إلى قصر باكنغهام من قصر ساندرينغهام في نورفولك بشرق إنجلترا.
وأوردت صحيفة تلجراف البريطانية، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يأمل في القيام بزيارته الرسمية المقررة إلى أستراليا، الخريف المقبل، على الرغم من تشخيص إصابته بالسرطان، الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه من المقرر أن يزور الملك تشارلز مع قرينته الملكة كاميلا أستراليا، كجزء من رحلة طويلة في أواخر أكتوبر المقبل، لكن تشخيصه وعلاجه المستمر ألقى بظلال من الشك على خططه.

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