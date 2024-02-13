الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد موافقة الكونجرس.. "بايدن" طالب الجمهوريين بتمرير حزمة دعم أمريكية لأوكرانيا

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بشكل عاجل الجمهوريين في مجلس النواب إلى دعم تشريع من شأنه إرسال 60 مليار دولار إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، محذرًا من أن معارضة ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن: "إن دعم مشروع القانون هذا هو بمثابة الوقوف في وجه بوتين، أما معارضته فهو في مصلحة بوتين". 

ووافق مجلس الشيوخ في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، للمضي قدمًا بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والانقسامات السياسية المتزايدة في الحزب الجمهوري بشأن دور الولايات المتحدة في الخارج.

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بايدن: عدم تمرير الكونجرس الأمريكى حزمة مساعدات لأوكرانيا أمر غير مقبول

 

بايدن ينتقد ترامب 

انتقد بايدن أيضًا، الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، والذي قال يوم السبت خلال ظهوره في حملته الانتخابية إنه حذر ذات مرة من أنه سيسمح لروسيا بفعل ما تريد للدول الأعضاء في الناتو التي "تأخرت" في الوفاء بالتزاماتها.

قال بايدن: "عندما تعطي أمريكا كلمتها فهذا يعني شيئًا ما، ينظر دونالد ترامب إلى هذا كما لو كان عبئًا".

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد أن جلست مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة الستين مليار دولار المخصصة لأوكرانيا في قاعة مجلس الشيوخ طوال الليل، مستغلين الساعات الأخيرة من المناقشة للقول بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال المزيد من الأموال إلى الخارج. 

ووفقا لوكال اسوشيتد برس، فإن 22 جمهوريًا صوتوا مع كل الديمقراطيين تقريبًا لتمرير الحزمة بأغلبية 70 صوتًا مقابل 29، حيث زعم المؤيدون أن التخلي عن أوكرانيا قد يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويهدد الأمن القومي في جميع أنحاء العالم.

​الكونجرس دعم أوكرانيا ​جو بايدن أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

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