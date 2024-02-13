بتر ساق إسماعيل أبوعمر مراسل "الجزيرة" فى استهداف إسرائيلى مباشر

أصيب مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبوعمر، والمصور أحمد مطر بجروح خطيرة إثر استهدافهما بطائرة مُسيرة إسرائيلية في منطقة ميراج شمال مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

استهداف إسماعيل أبوعمر ومطر بصاروخ مباشر

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، صاروخًا واحدًا على الأقل باتجاه "أبوعمر" و"مطر" في استهداف مباشر، ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق إسماعيل أبوعمر اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، كما أصيب في مختلف أنحاء جسده بجروح خطيرة نتيجة شظايا الصاروخ.

إصابة إسماعيل أبوعمر

وأجرى أبوعمر عملية جراحية في قسم جراحة الأوعية بمستشفى الأوروبي، وتم خلالها إجراء بتر من أعلى الركبة في قدمه اليمنى ووقف النزيف في قدمه اليسرى.

من هو إسماعيل أبوعمر؟

يعمل إسماعيل أبوعمر مراسلًا بقناة الجزيرة، تم استهدافه في قصف إسرائيلي بمنطقة ميراج شمال مدينة رفح الفلسطينية.

كان المراسل إسماعيل أبوعمر في مهمة لتغطية أوضاع النازحين في منطقة ميراج، أثناء توجهه إلى عمله أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا باتجاه المراسل ما أدى إلى إصابته وصديقه المصور أحمد مطر. وفقًا للتقارير فإن الوضع الصحي للمراسل إسماعيل أبوعمر خطير.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن شعوره بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين قُتلوا في غزة.

وأضاف جوتيريش: "أشعر بالجزع من عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الصراع في غزة"، معتبرًا حرية الصحافة شرطًا أساسيًا كي يكون الناس في كل مكان قادرين على معرفة ما يجري.

وأردف: "يساورني قلق خاص إزاء تدهور الأوضاع والأمن فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".