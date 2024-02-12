الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يُجدد رفضه لاجتياح رفح: "المفاوضات مستمرة"

قطاع غزة
قطاع غزة

جدد البيت الأبيض اليوم الإثنين، رفضه شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة قابلة للتنفيذ، وتحقق الأمان للمدنيين هناك، مضيفًا:" المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق في غزة ما زالت مستمرة".

وأضاف في بيان له: "لا ندعم وقف إطلاق نار كامل حاليًا، لكننا ندعم التوصل إلى هدن إنسانية ممتدة والإفراج عن الرهائن".

وتابع:" هناك تقدم في محاولاتنا للتوصل إلى اتفاق لهدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن".

كما أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا بشأن مخاوف سقوط ضحايا مدنيين، والأضرار بالبنية التحتية المدنية، مكملاً:" نريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات".

وأكد البيان مواصلة تقديم الدعم لإسرائيل، مضيفًا: "دور مصر مهم فيما يتعلق بمعبر رفح وطالما كانت شريكًا مهمًا لنا".

البيت الأبيض محتجزين قطاع غزة حماس الرهائن

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