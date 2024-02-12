الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أونروا: 1.5 مليون نازح يبحثون عن الملجأ.. الأوضاع أكثر تعقيدًا فى رفح

رفح
رفح

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، اليوم الإثنين، إنه أصبح من الصعب العمل في رفح، حيث يبحث 1.5 مليون مدني عن ملجأ.

وقال مفوض الوكالة فيليب لازاريني، خلال كلمته أمام وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، إنه بالإضافة إلى تخفيضات التمويل، هناك قيود أخرى تعيق العمليات أيضًا، من بينها تجميد حساب "أونروا" وتأشيرات الدخول للموظفين التي تمنح فقط على أساس شهري بدلًا من مرة واحدة في السنة.

واعتبر "لازاريني" أيضًا أن الوضع على الأرض في رفح أصبح أكثر تعقيدًا، معربًا عن قلقه بشأن الاجتياح المحتمل لرفح.

وأوضح أيضًا أن الوكالة اضطرت إلى العمل دون دعم من الشرطة لأول مرة يوم الأحد، حيث يتردد بعض رجال الشرطة المحليين في الظهور مع الوكالة.

وأكد المفوض العام مجددًا أن أونروا بدأت تحقيقًا في هذه المزاعم، وقالت إنه سيكتمل في "المستقبل القريب".

وقال إن أونروا طلبت التعاون الكامل من السلطات الإسرائيلية لمشاركتها أي دليل أو مؤشر "حول هذا الادعاء الفظيع".

وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين المتحدة الأونروا رفح

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