الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي تكشف نوايا الاحتلال الخبيثة تجاه “الأونروا”

حماس
حماس

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين، إن حديث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن قوات الاحتلال أرادت التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مدار سنوات، إثباتٌ جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها.

وأضافت الحركة في بيان لها: مزاعم الاحتلال تأتي في إطار محاولة لشطب "الأونروا" وما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسرًا".

كما أكدت الحركة على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، داعية الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقًا لتصريح المفوض العام للأونروا.

ومساء الاثنين، أعلن المفوض العام للاونروا، مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر إثر إطلاق قوات إسرائيلية النار على مدرسة تابعة لنا في خان يونس.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال الأونروا اللاجئين الفلسطينيين

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