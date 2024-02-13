جوتيريش: نأمل التوصل لهدن لتجنب العواقب المدمرة لهجوم رفح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في نجاح المحادثات بشأن التوصل لهدن وتحرير المحتجزين، لتجنب هجوم رفح الذي ستكون له عواقب مدمرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إنه يجب الانتباه للوضع الكارثي في غزة، مضيفًا: "هناك انفلات للأمن والكثير من القيود المفروضة من جانب إسرائيل لمنع إيصال المساعدات إلى غزة".

كما أعرب عن شعوره بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية على تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف صحفيين في شمال مدينة رفح.

وقالت حماس في بيان مقتضب لها، "في جريمة جديدة متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، أقدمت مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني على استهداف مراسل الجزيرة إسماعيل أبوعمر والصحفي المصور أحمد مطر، أثناء تغطيتهما معاناة النازحين الفلسطينيين في شمال مدينة رفح ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، نتج عنها بتر قدم المراسل إسماعيل".