الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: نأمل التوصل لهدن لتجنب العواقب المدمرة لهجوم رفح

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في نجاح المحادثات بشأن التوصل لهدن وتحرير المحتجزين، لتجنب هجوم رفح الذي ستكون له عواقب مدمرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إنه يجب الانتباه للوضع الكارثي في غزة، مضيفًا: "هناك انفلات للأمن والكثير من القيود المفروضة من جانب إسرائيل لمنع إيصال المساعدات إلى غزة".

كما أعرب عن شعوره بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية على تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف صحفيين في شمال مدينة رفح.
وقالت حماس في بيان مقتضب لها، "في جريمة جديدة متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، أقدمت مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني على استهداف مراسل الجزيرة إسماعيل أبوعمر والصحفي المصور أحمد مطر، أثناء تغطيتهما معاناة النازحين الفلسطينيين في شمال مدينة رفح ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، نتج عنها بتر قدم المراسل إسماعيل".

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش المحتجزين أنطونيو جويتيريش غزة

مواد متعلقة

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

بعد اختفاء شاب لمدة 9 سنوات.. كشف اللغز بعد العثور على رفاته وتضبط الجناه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟