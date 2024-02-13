الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: سنفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "فرنسا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.. سيتم منع 28 فردًا من دخول الأراضي الفرنسية".

على صعيد آخر، وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إرسال 14 مليار دولار إلى إسرائيل كجزء من حزمة مساعدات أوسع بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وستوفر الحزمة أيضًا 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية ومناطق الصراع الأخرى حول العالم. وكان بيرني ساندرز من بين الأصوات الرافضة، ووصف مشروع القانون بأنه غير معقول.

وزارة الخارجية الفرنسية المستوطنين الإسرائيليين المدنيين الفلسطينيين الضفة الغربية فرنسا

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