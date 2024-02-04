كندا تعلن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأحد، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية، وستفرض عقوبات جديدة على زعماء حركة حماس، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، الأحد، قالت جولي التي كانت في أوكرانيا، إن بعض المستوطنين "ستتم فرض عقوبات عليهم" و"سنفرض أيضًا عقوبات جديدة على قادة حماس".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة، إنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته رويترز.