وفاة والدة الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح

توفيت السيّدة أم محمد الدحدوح، والدة الصحفي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح.

ويخضع الصحفي وائل الدحدوح للعلاج في قطر.

وكشف الدحدوح عن تفاصيل الجراحة قائلًا: "كان مقررًا إجراء عملية محدودة، ولكن الأطباء تفاجأوا بوضع أعقد مما كانوا يتخيلون، والله منّ عليهم ومكنهم من إجراء عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات".

وأضاف: "كما يبدو رحلة العلاج تحتاج إلى فترة طويلة".

وكان "الدحدوح" قد وصل إلى قطر في منتصف شهر يناير الماضي للبدء في رحلة علاج بعدما تعرض لإصابات على يد قوات الاحتلال أثناء أداء عمله في قطاع غزة.