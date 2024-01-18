بعد وصول وائل الدحدوح.. دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

منذ اليوم الأول من حرب إسرائيل على غزة، وبعد مرور أكثر من 100 يوم، كانت مصر ضمن أولى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لوقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

فمع بداية الحرب ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية شملت شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ومنعت إسرائيل وعرقلت عملية إيصال المساعدات إلى غزة مما فاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، إذ فرضت حصارًا حتى أصبحت غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة.

وائل الدحدوح يصل مصر

واستقبلت مصر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح تمهيدًا لسفره إلى القطر لبدء مرحلة علاجه واستشفاءه من الإصابات، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حربًا ضده إذ فقد عددًا كبيرًا من أفراد أسرته كان آخرهم ابنه الأكبر.

خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية بقيمة 76 مليون دولار

بلغت عدد العمليات الجراحية 840 حالة تدخل جراحى أُجرى للفلسطينيين حتى الآن.

كما استقبلت وزارة الصحة والسكان بمصر كثيرًا من المرضى وقدمت خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية بقيمة 76 مليون دولار، وتمت مناظرة 22.51 ألف مريض تم استقبالهم بمعبر رفح و5049 من الأطفال المبتسرين ومرضى مصابين بالسرطان، وتم توفير الحضانات.

بين الدبلوماسية والإغاثية والإنسانية.. تنوع الجهود المصرية

وفي الوقت الذي تدعم فيه الدول الكبرى الإبادة الجماعية في غزة، لم تتوان مصر في استمرار دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، كما أنه منذ الحرب وتسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين.

وخلال تلك الفترة تنوعت الجهود المصرية بين الدبلوماسية والإغاثية والإنسانية، وبلغ حجم المساعدات التى قدمتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح 169 مليون دولار حتى بداية شهر يناير.

ومنذ نحو شهر وجهت السلطات المصرية بمعبر رفح البري، 73 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى قطاع غزة.

وفي الوقت التي تمنع إسرائيل وتعرقل دخول المساعدات والوقود، كانت مصر ضمن أولى الدول المساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت حتى الآن 7094 طنًا عبر معبر رفح.

وساهمت مصر من هذه المساعدات بـ 5900 طن من مصر وحدها والباقي من الدول الأخرى، وتم تسليم 6000 طن وصلت لغزة بالفعل عبر معبر رفح.