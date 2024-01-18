الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد وصول وائل الدحدوح.. دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

منذ اليوم الأول من حرب إسرائيل على غزة، وبعد مرور أكثر من 100 يوم، كانت مصر ضمن أولى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لوقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

فمع بداية الحرب ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية شملت شن الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ومنعت إسرائيل وعرقلت عملية إيصال المساعدات إلى غزة مما فاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، إذ فرضت حصارًا حتى أصبحت غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة.

وائل الدحدوح يصل مصر

واستقبلت مصر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح تمهيدًا لسفره إلى القطر لبدء مرحلة علاجه واستشفاءه من الإصابات، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حربًا ضده إذ فقد عددًا كبيرًا من أفراد أسرته كان آخرهم ابنه الأكبر.

خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية بقيمة 76 مليون دولار 

بلغت عدد العمليات الجراحية 840 حالة تدخل جراحى أُجرى للفلسطينيين حتى الآن.

كما استقبلت وزارة الصحة والسكان بمصر كثيرًا من المرضى وقدمت خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية بقيمة 76 مليون دولار، وتمت مناظرة 22.51 ألف مريض تم استقبالهم بمعبر رفح و5049 من الأطفال المبتسرين ومرضى مصابين بالسرطان، وتم توفير الحضانات.

بين الدبلوماسية والإغاثية والإنسانية.. تنوع الجهود المصرية 

وفي الوقت الذي تدعم فيه الدول الكبرى الإبادة الجماعية في غزة، لم تتوان مصر في استمرار دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، كما أنه منذ الحرب وتسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين.

وخلال تلك الفترة تنوعت الجهود المصرية بين الدبلوماسية والإغاثية والإنسانية، وبلغ حجم المساعدات التى قدمتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح 169 مليون دولار حتى بداية شهر يناير.

ومنذ نحو شهر وجهت السلطات المصرية بمعبر رفح البري، 73 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى قطاع غزة. 

وفي الوقت التي تمنع إسرائيل وتعرقل دخول المساعدات والوقود، كانت مصر ضمن أولى الدول المساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت حتى الآن 7094 طنًا عبر معبر رفح.

وساهمت مصر من هذه المساعدات بـ 5900 طن من مصر وحدها والباقي من الدول الأخرى، وتم تسليم 6000 طن وصلت لغزة بالفعل عبر معبر رفح.

غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي وائل الدحدوح المساعدات معبر رفح

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": انفراجة كبيرة فى دخول المساعدات الإنسانية لغزة

"أهلًا بك في أرضك الثانية".. المصريون يحتفون برمز الصمود الفلسطيني وائل الدحدوح

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح كان مهددا بالشلل

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

عاجل.. "الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن بالصواريخ

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

بعد انفصال ياسمين والعوضى.. خبير أبراج يفجر مفاجأة عن الزعيم والكينج (فيديو)

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس