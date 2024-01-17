"إكسترا نيوز": انفراجة كبيرة فى دخول المساعدات الإنسانية لغزة

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، تفاصيل عبور المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن هناك آمالًا كبيرة في دخول عدد كبير من المساعدات الدولية خلال الساعات والأيام المقبلة.

واستعرض مراسل "إكسترا نيوز" صورة خاصة لدخول شاحنات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرًا إلى أن شاحنات الوقود والطاقة ستدخل إلى الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه ربما تكون مقدمة لانفراجة كبيرة خاصة بالمساعدات الدولية التي وعدت بها منسقة الأمم المتحدة التي وصلت صباح اليوم إلى مطار العريش.

مراسل “إكسترا نيوز”: المساعدات المصرية وصلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح

وتابع: "منسقة الأمم المتحدة تحدثت عن أنها تحمل مسئولية كبيرة للغاية في مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من خلال عدد كبير من المتطوعين الشباب لإرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن المساعدات المصرية وصلت إلى الجانب الفلسطيني تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.