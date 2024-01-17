دبلوماسيون وخبراء: الدور المصرى حيوى وهام فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد دبلوماسيون وخبراء مشاركون في ندوة "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، أهمية الدور المصري الحيوي والهام في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة ومواجهة العقبات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية، وأيضًا المنظمات الأهلية.

وقال السفير الدكتور محمد العرابي؛ وزير الخارجية الأسبق، - الذي أدار الندوة - إن الإغاثة لا تمثل إطارًا إنسانيًا فقط بل سياسيًا أيضًا، فمصر هي شريان الحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن جريمة الإبادة ستظل عالقة في التاريخ، تلاحق مرتكبيها، وستبقى نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية.

وافتتح الندوة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أهميتها وأن المكتبة تهتم بمناقشة القضايا الهامة وأنها تعد صرحًا عالميًا للثقافة والفكر، فيما أشار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود عزت إلى أهمية الندوة التي تناقش قضية تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

مصر تلعب دورًا حيويًا في عمليات الإغاثة والدعم

من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وأن مصر تلعب دورًا حيويًا في عمليات الإغاثة والدعم.

ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية قامت بالعديد من الحملات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري الذي يتعاون بدوره مع الهلال الأحمر الفلسطيني، كما تمت زيارة معبر رفح والأطفال الخدج الذين أنقذتهم مصر.

وتقدمت بالشكر للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود التنسيق السياسية والإنسانية لدخول المساعدات الطارئة للشعب الفلسطيني.

كما شهد الندوة كل من رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الدكتورة مروة الوكيل ورئيس قطاع التواصل الثقافي الدكتور محمد سليمان.

وفي سياق متصل، قال علاء شلبي؛ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل سعت بشكل معلن للحيلولة دول دخول المساعدات إلى غزة، مما يتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بحظر العقاب الجماعي، وحظر التهجير القسري للسكان، وعدم فرض قيود على مواد الإغاثة.

ولفت إلى أنه وفقًا للقوانين الدولية فإن مسئولية إدخال المساعدات لا تقتصر على دول الجوار فقط، مؤكدًا على وجود ازدواجية في المعايير عند تقديم المساعدات خاصة بالمقارنة مع دعم العالم للمنكوبين في أوكرانيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشربيني؛ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، إن منظمات الإغاثة تقوم بدور بطولي لإدخال المساعدات إلى غزة، حيث إنها تعمل في ظل مشهد معقد للغاية.

وأشاد الشربيني بموقف الدولة المصرية في مواجهة سيناريو التهجير، حيث أكدت القيادة السياسية أنها لن تسمح بحدوث ذلك، وذلك بتأييد الشعب المصري الذي تجلى في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لإيصال المساعدات إلى قطاع عزة.

ولفت إلى أن هذا المشهد يتسم بعدة عناصر؛ منها انتقائية القانون الدولي الإنساني، وتماهي القوى الغربية مع السردية الإسرائيلية بشكل مطلق.

وأضاف أن ما يحدث في غزة يؤدي لزيادة المعارضة العربية لاندماج إسرائيل في المنطقة، كما أنه سيؤدي لتولد دورات عنف وانتقام أخطر من قبل، ولن تكون قاصرة على المنطقة بل ستكون عابرة للحدود.

من جانبه، قال النائب الدكتور طلعت عبدالقوي؛ عضو مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي، إنه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 8 أكتوبر 2023 استطاع التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي تجهيز 108 قاطرات محملة بالأغذية والمياه والملابس والخيام، إلا أنها بقيت في رفح لمدة عشرة أيام بسبب رفض الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات، إلى جانب قصف الجانب الفلسطيني للمعبر.

ولفت إلى أن العديد من المنظمات المصرية تساهم في تجهيز المساعدات، ويصل عددها إلى 65 قاطرة أسبوعيًا، كما أن آخر قافلة تحركت كانت تضم 575 قاطرة.

وشدد على أن منظمات الإغاثة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، كما أن الشعب المصري له مواقف كريمة ومشرفة، حيث يساهم المواطنون البسطاء بالتبرع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وأكد النائب أن التحالف الوطني مستمر في القيام بدوره في تقديم المساعدات لغزة، كما تستقبل الحكومة المصرية الجرحى والمرضى للعلاج في مصر، لافتًا إلى أن 82% من جملة المساعدات التي دخلت قطاع غزة دخلت من مصر.

وعي المجتمع المصري تجلى في حجم التبرعات المقدمة لصالح غزة

وفي كلمته، تحدث الدكتور محمد الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن دور المؤسسة في العمل الإغاثي في قطاع غزة، حيث ساهمت في تجهيز المواد الغذائية للمشاركة في أول قافلة خرجت من مصر، والتي واجهت إعاقات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، والتعنت الكبير خلال عمليات التفتيش، ورفض دخول عدد كبير من المواد والمستلزمات الطبية.

وأشاد بوعي المجتمع المصري الذي تجلى في حجم التبرعات المقدمة لصالح غزة، إلى جانب دور المدارس والنقابات.

يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية انطلاقًا من مسئوليته، كأحد مراكز الفكر المصرية، بمناقشة التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكان للتفاعل بين الشعوب والحضارات.