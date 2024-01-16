أشرف أبوالهول: مصر ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة لدعم الفلسطينيين

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال الصهيوني.

المساعدات المصرية لقطاع غزة



وأكد الأستاذ أشرف أبوالهول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني للبقاء على أرضهم قدر المستطاع.



وتابع: "مصر تتحمل عبء توفير مساعدات إنسانية من الداخل وتتحمل عبء استقبال المساعدات من الدول المجاورة لإيصالها إلى شعب غزة".

نجاح الدبلوماسية المصرية



واستطرد: "المساعدات المصرية لقطاع غزة تمثل 80% من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة من باقي الدول المجاورة".

وأشار إلى، أن الدولة المصرية نجحت في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الصهيوني الواضح الذي كان يرفض دخول تلك المساعدات إلى القطاع لتعذيب الأحياء من شعب غزة.