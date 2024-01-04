كاتب صحفي: أغنياء الحرب يستغلون حاجة أهل غزة ويسرقون المساعدات

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير "الأهرام"، إن هناك مجموعة من أغنياء الحرب ظهروا في غزة يستغلون المساعدات الإنسانية ويسيطرون عليها.

وأضاف "أبو الهول"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن "هؤلاء يبيعون المساعدات بأسعار خرافية، كيس الطحين الذي كان يُباع بـ30 شيكل ربما يصل الآن إلى 700 أو 800 شيكل، بالإضافة إلى أنبوبة الغاز التي كان تتكلف حوالي 100 شيكل الآن ربما تقترب في بعض المنطاق من 1500 شيكل أي ما يقترب من 15 ألف جنيه مصر".

وتابع "أيضًا بعض العصابات تسيطر على الخيام، كما أن السلطة المدنية لحماس تقلصت كثيرًا في غزة نتيجة قصف المقار والقيادات والأماكن، وبالتالي كل ذلك أدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق وانتشار الفوضى وسرقة المساعدات وبيعها".

وأردف "للأسف بعض ممن يستضيفون النازحين يؤجرون لهم المكان لكي ينام عليه الفرد بمبالغ يومية والفقراء لا يمتلكون أي شيء، والوضع مأساوي جدًا هناك".