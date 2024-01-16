الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب البيئة العالمى: تخفيض الاستهلاك العالمى من البترول حتمى للحد من تغيرات المناخ

الدكتور دوميط كامل
الدكتور دوميط كامل

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنه منذ عام ١٩٧٠ والوضع العالمي المناخي في اضطراب ملحوظ وخطير للغاية.

 

التغيرات المناخية الحادة

وأكد الدكتور دوميط كامل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن العالم الآن داخل مرحلة الاحتباس الحراري، وهذا الاحتباس يدمر المناخ بصورة كبيرة ومستمرة وسريعة.

وتابع: "سنشهد سقوط الثلوج وسيول الأمطار في الكثير من الدول الفترة المقبلة، لذا التقليات المناخية ستكون أكثر حدة الفترة المقبلة، ويمكن القول  إن مؤتمر كوب ٢٨ بالإمارات تطرق إلى المخاطر التي ستنتج بسبب التغيرات المناخية".

 

تخفيض الاستهلاك العالمي من البترول 

واستطرد: "في حال تم تخفيض استهلاك العالم من البترول فسوف يمكن البدء في عملية الحد من التغيرات المناخية".

رئيس حزب البيئة العالمي دوميط كامل اكسترا نيوز التغيرات المناخية الحاد الاستهلاك العالمي من البترول

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