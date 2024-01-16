الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يسرى عبدالله: المركز الثقافى المصرى سيظل الجهة الأولى لإنتاج المعرفة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويسرى عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان،:"كتبت مقال بعنوان المثقف وفقدان البصلة، ويقوم على فكرة أنه من اللحظات العبثية في العالم أن تجد المثقف اليساري جنبًا إلى جنب الإخواني، وأن يكون الطرفين في خندق واحد، وهذا المبدأ مسموم وعبثي وشعاره ضد الدولة دائمًا ومع السلفيين أحيانًا".

 

المركز الثقافي المصري 

وأكد عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الغايات الثقافية ليست ناضجة على الإطلاق، حيث لا يوجد فعل حقيقي على أرض الواقع في ظل تعدد مراكز الثقافة.

 
وتابع:"المركز الثقافي المصري سيظل مركزًا ثقافيًا لإنتاج المعرفة في العالم العرب بأكمله، والدولة المصرية واعية بقدر كبيرة بالدوائر الجيوثقافية التي تنطلق من المحيط العربي، الإفريقيي، الاسلامي".

 

واستطرد:" وزارة الثقافة عليها أن تسعى جاهدة إلى تفعيل القوى الناعمة المصرية خاصة في ظل تعدد مركز إنتاج الثقافة، الناقد المصري كان دائمًا في صدارة الكتاب على المستوى العربي".
 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

يسري عبدالله أستاذ نقد الشاهد “إكسترا نيوز تطرف الإخوان

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