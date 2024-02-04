"القسام" تقتل 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر

قال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، إن قوات القسام تمكنت من قتل 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر.

وأضاف أبوعبيدة في كلمة له قبل قليل، أن قوات القسام تمكنت من قنص ضابط وجندي صهيونيين، وإيقاع العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأضاف أبوعبيدة أن قوات القسام تمكنت من تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو الصهيوني، والاستيلاء على 4 طائرات درون، بجانب قصف التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال".

وأوضح أبوعبيدة، أنه تم استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأضافت القسام أن قواتها تمكنت خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وإجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

والجمعة، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن أن قواتها تمكنت من قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، الأربعاء الماضي.

ونشرت "القسام" مشاهد من استهداف وتدمير آليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.