"القاهرة الإخبارية": أمريكا وبريطانيا ستفرضان عقوبات جديدة على الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر

أعلنت وكالة "رويترز" عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستفرضان عقوبات جديدة على الحوثيين؛ بسبب هجمات البحر الأحمر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

استمرار هجمات الحوثيين

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، الأربعاء، مضيفًا: "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة".

وأشار كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه، وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين.