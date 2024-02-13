عاجل| غياب 9 لاعبين عن الأهلى أمام بلوزداد.. وأكرم توفيق يطلب حسم مصيره النهائى

تغادر بعثة فريق كرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة «القلعة الحمراء»، إلى الجزائر، عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، فى إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتشهد قائمة الأهلى للمباراة المرتقبة، التى يختارها مارسيل كولر، المدير الفنى، غياب ٩ لاعبين دفعة واحدة، بداية من السباعى المصاب: محمد الشناوى، وأحمد نبيل «كوكا»، ومحمود متولى، وأحمد عبدالقادر، وخالد عبدالفتاح، ووسام أبوعلى، ومحمد الضاوى «كريستو»، إلى جانب الثنائى غير المقيد فى القائمة الإفريقية: عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى.

ويخوض الأهلى مرانه بشكل طبيعى على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، صباح الغد، ثم يتوجه إلى مطار القاهرة، عقب تناول وجبة الغداء فى النادى، وفقًا للبرنامج الذى وضعه «كولر».

وطلب أكرم توفيق، الظهير الأيمن، من خالد بيبو، مدير الكرة، تحديد مصيره النهائى مع «المارد الأحمر»، فى ظل توتر علاقته مع مارسيل كولر، رافضًا تكرار سيناريو أيمن أشرف وأحمد عبدالقادر ومحمود متولى معه، عبر تجميده إلى نهاية الموسم الجارى.

ويخشى «أكرم» من اعتماد «كولر» على محمد هانى وعمر كمال فقط، ما يجعل ترتيبه الثالث بين لاعبى الجبهة اليمنى فى الأهلى، على ضوء ابتعاده عن حسابات المدير الفنى خلال الفترة الأخيرة.

ورد «بيبو» على اللاعب قائلًا: «أنت مستمر مع الأهلى، وهناك قناعة كاملة بإمكاناتك الفنية والبدنية»، مشيرًا إلى رفض الإدارة رحيله على سبيل الإعارة إلى الدورى السعودى، فى يناير الماضى.

ورشحت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالأهلى، بالتنسيق مع محمد شوقى، عضو مجلس إدارة «القلعة الحمراء»، الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى الأول، لرئاسة الجهاز الطبى لـ«نادى القرن»، حالة رحيله عن جهاز «الفراعنة» بقيادة حسام حسن.

ويأتى ترشيح «أبوالعلا»، بعدما طلب مارسيل كولر «تجديد الدماء» داخل الجهاز الطبى، فى ظل استمرار الإصابات العضلية بين لاعبى الأهلى فى الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الإدارة للتفكير فى طبيب المنتخب، رغم ثقتها الكبيرة فى الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الحالى.

ووضع ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلى، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لمحمود الزنفلى، حارس مرمى الفريق الجديد، من أجل تجهيزه لحراسة عرين «المارد الأحمر» فى مباريات الدورى المقبلة، بعد التعاقد معه لتعويض غياب المصاب محمد الشناوى. ويغيب «الشناوى» عن الأهلى لمدة تزيد على ٣ أشهر، بعد إصابته بخلع فى الكتف مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وخضوعه لعملية جراحية فى ألمانيا.

وعقد «يانكون» جلسة مع «الزنفلى»، طلب منه خلالها التركيز فى التدريبات، وعدم اليأس من عدم المشاركة فى بداية مشواره مع الفريق، بسبب عدم قيده فى القائمة الإفريقية، داعيًا إياه إلى انتظار الفرصة بقوة، واعتبار المشاركة تحديًا لإثبات الذات، خاصة مع صعوبة المنافسة فى الأهلى.

ولن يشارك محمود الزنفلى مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا، بسبب التعاقد معه بعد غلق القيد الشتوى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، مع نهاية يناير الماضى.