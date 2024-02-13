إسحاق أول يكشف أسباب رفضه الانتقال للزمالك واختيار الأهلى

كشف النيجيري إسحاق أول لاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، قادما له من نادي أسوان في عام 1999، وحقيقة دخول نادي الزمالك طرفا مع المفاوضات معه.

وتجدر الإشارة إلى أن النيجيري إسحاق أول، قد انضم للأهلي عام 1999، قادما من نادي أسوان لمدة 5 مواسم، بناء على رغبة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للقلعة الحمراء، في ذلك الوقت.

وقال إسحاق أول خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، وتقدمه نجلاء حلمي: "انضمامي للنادي الأهلي جاء بمحض الصدفة، ومكانش في دماغي أو مخيلتي أن ألعب في القلعة الحمراء".

وأضاف: "عندما أتيت إلى هنا كنت جاي بدور على شغل، كنت جاي مصرعشان اشتغل وقتها، عندما انضميت لأسوان لم استطع المشاركة معه".

وأردف اللاعب النيجيري: "كان ممثل الصعيد في ذلك الوقت يخوض عددا من المباريات الودية منها مواجهة أمام الأهلي، استعدادا للمشاركات الرسمية".

وأكمل: "أسوان استطاع في تلك المباراة الفوز على المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وأعجب وقتها بإمكاناتي وقدراتي مسؤولي الأهلي، ورمضان السيد هو صاحب فكرة انتقالي للقلعة الحمراء".

وشدد إسحاق:" رمضان السيد أحد أبناء أسوان، حضر إلى مقر النادي بالصعيد بعد مباراتي أمام الأهلي لمشاهدتي عن قرب، ووقتها أنهى ضمي للأحمر".

وأردف: "حصلت وقتها على 5 آلاف جنيه نظير تعاقدي مع الأهلي، الزمالك دخل طرفا في المفاوضات، حيث كان يحاول ثنائي الأبيض آنذاك النيجيريين ألفيس روبين وكريستوفر، إقناعه بالتواجد معهما في الزمالك".

واختتم قائلا: "محمد عامر وقتها أقنعني بالانتقال للأهلي وصرف النظر عن الزمالك، وهو ما حدث بالفعل، على الرغم من جلوسي مع الثنائي كمال درويش والمندوه الحسيني".