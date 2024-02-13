الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النيجيري إسحاق أول يعدد أسباب فقدان منتخب بلاده لقب "كان 2023"

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

عبر النيجيري إسحاق أول لاعب نادي الأهلي الأسبق، عن حزنه الشديد على تفريط منتخب بلاده في الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب كوت ديفوار، بعد خسارة نهائي “كان 2023”.

وقال إسحاق أول خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي، صباح اليوم الثلاثاء:" كنت على يقين أن منتخب نيجيريا سيتوج بالبطولة".

وأضاف:" كوت ديفوار فاق كل التوقعات، وحزين بالطبع على فقدان اللقب والذي أعتبره أسهل لقب يمكن حصده، انطلاقة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية كانت غير متوقعة".

وأكمل اللاعب النيجيري السابق:" في النسخ الماضية عندما يتعثر منتخب نيجيريا في البداية يصل للأدوار النهائية، خاصة بعد التعثر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، والتعادل مع منتخبي زيمبابوي وليسوتو".

وتابع إسحاق:" خريطة كرة القدم الأفريقية تتغير وأصبح لا يوجد فرق بين منتخب كبير وآخر صغير، المغرب أهدت كوت ديفوار التتويج باللقب على طبق من ذهب".

وواصل: "سيناريو عودة المنتخب الإيفواري للبطولة كانت غير متوقعة، بعدما كان الفريق سيودع البطولة رسميا بعد الهزيمة الثقيلة أمام منتخب غينيا بيساو برباعية نظيفة في نهاية مرحلة المجموعات".

وأردف لاعب الأهلي السابق:" منتخب الرأس الأخضر كان مفأجاة البطولة، وإيمرس فاي مدرب الأفيال الإيفوارية كتب اسمه في تاريخ كوت ديفوار بحروف من ذهب".

واختتم: "مدرب كوت ديفوار، كان الأقل راتبا في البطولة على عكس مدرب مصر البرتغالي روي فيتوريا، الذي لم يقدم أي شيء خلال البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا يشفع له".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب كوت ديفوار، قد نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا، على حساب منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف.

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