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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب نيجيريا يعادل الرقم السلبي لغانا في عدد مرات الهزيمة بنهائي الكان

منتخب نيجيريا خسر
منتخب نيجيريا خسر في النهائي الإفريقي للمرة الخامسة

بعد هزيمته أمام منتخب كوت ديفوار أمس بنتيجة 1-2 في نهائي النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية حقق منتخب نيجيريا رقما سلبيا وتساوي مع منتخب غانا في عدد مرات الهزيمة في المباريات النهائية وخسر كل منهما خمس مرات.

خمس هزائم للنسور في النهائي

خسر منتخب نيجيريا في النهائي لأول مرة أمام الكاميرون بنتيجة 1-3 في نهائي 1984 كما خسر أمام منتخب الكاميرون بهدف دون رد في نهائي عام 1988 وخسر بنفس النتيجة أمام المنتخب الجزائري في نهائي عام 1990.

وخسر منتخب نيجيريا في النهائي للمرة الرابعة عام 2000 أمام المنتخب الكاميروني 3-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 

أما منتخب غانا فقد خسر في النهائي لأول مرة أمام منتخب الكونغو كينشاسا " الكونغو الديمقراطية حاليا " بهدف دون رد في نهائي 1968 ثم خسر أمام السودان بنفس النتيجة في نهائي 1970.

الهزيمة الثالثة لمنتخب غانا في المباراة النهائية كانت أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح 11 – 10 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي عام 1992.

وكانت الخسارة الرابعة لمنتخب غانا في النهائي عام 2010 أمام منتخب مصر بهدف محمد ناجي جدو..وفي عام 2015 كانت الهزيمة الخامسة لمنتخب غانا في النهائي أمام منتخب كوت ديفوار 8-9 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وامتدادا للأرقام السلبية لمنتخب نيجيريا في المباراة النهائية اكتفي لاعبوه ب 5 تسديدات فقط على مرمى كوت ديفوار وهو أقل عدد من التسديدات لنسور نيجيريا في مباراة بكأس الأمم الإفريقية منذ 2010.

رقم قياسي لتروست إيكونج

في المقابل شهدت المباراة النهائية أمس رقما ايجابيا للنيجيري ويليام تروست إيكونج الذي أصبح أول مدافع يسجل ثلاثة أهداف في بطولة واحدة للأمم الإفريقية منذ عام 2010.

وحقق ويليام تروست إيكونج ومعه الإيفواري سيباستيان هالر رقما أخر وأصبحا أول لاعبين يسجلان في نصف النهائي والنهائي في بطولة واحدة للأمم الإفريقية منذ انجاز محمد ناجي جدو مع منتخب مصرعام 2010.

ويليام تروست إيكونج
بطولة الأمم الإفريقية منتخب نيجيريا منتخب غانا ويليام تروست إيكونج سبستيان هالر

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