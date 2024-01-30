الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل ابنه ضربًا في دار السلام يمثل الجريمة

المتهم
المتهم

أجرى المتهم بتعذيب طفله ذات الخمسة أعوام ضربًا حتى الموت، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية أمام بنيابة دار السلام الجزئية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل أفراد القسم وخبراء الأدلة الجنائية ومثل المتهم الجريمة بالصوت والصورة.
 

وقال المتهم إنه يوم الواقعة عاد من العمل مبكرًا فوجد ابنه ذات الخمسة أعوام يلعب في الشارع ويتلفظ بألفاظ خارجة، فاستدرجه إلى المنزل وقيده وتعدى عليه بالضرب وأثناء ضربه انقطعت أنفاسه وتوفى في يده، فهاتف والدته التي كانت تشتري مستلزمات للبيت ونقلته إلى المستشفى وهناك أثبتوا وفاته نتيجة الضرب.

أكد المتهم أنه لم يقصد قتله، لكنه كان يريد تأديبه وتحسين سلوكه حتى لا يشب على السباب والشتائم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الطفل المتوفي أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتجت عنه الوفاة وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

وكانت النيابة قررت تشريح جثة الطفل المتوفي، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل، حيث تعدى عليه بالضرب ما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

حراسة امنية معاينة تصويرية نيابة دار السلام الجزئية الأدلة الجنائية الصوت والصورة السباب والشتائم

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