اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بـالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين.



وأمكن ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن.

وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.