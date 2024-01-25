الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة طلعت تكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركتها فى "قد المسئولية" باحتفالية عيد الشرطة

الفنانة غادة طلعت
الفنانة غادة طلعت

اختار المخرج خالد جلال، مخرج عرض "قد المسئولية"، الفنانة غادة طلعت لتشارك بدور مؤثر وشخصية مؤثرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الشرطة الـ72، أمس الأربعاء.

وأعربت غادة طلعت عن سعادتها وفخرها بهذه المشاركة لحبها الشديد للوطن، خاصة أن الشخصية حقيقية وبطلة مصرية.

وأضافت "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شعرت بفخر شديد لوقوفي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسعادتي حينها كانت لا توصف، بالإضافة إلى أنني كنت أجسد شخصية سيدة شهيرة من (بيت الشاعر)، عُرفت بمساعدتها لرجال المقاومة والشرطة ضد العدوان، لدرجة أن بيتها أطلق عليه (بيت السلام)، وخلال الأحداث استشهد على يدها وفي منزلها واحد من أبطال الشرطة  المصرية إسماعيل على العرابي".

وعن تحضيرها للشخصية قالت غادة طلعت: "الشخصية لم تكن صعبة عليّ، خاصًة أنني بحثت عن تفاصيلها، وهي شخصية حقيقية، هي سيدة مصرية قوية ووطنية بتدعم المقاومة والشرطة ضد العدوان، وأنا حسيت بالتفاصيل دي وصدقتها علشان كده كانت الدموع صادقة لأني صدقتها".

وأضافت: "فكرة المشاركة في سرد قصة بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم، وهو أحد الأبطال الذي استشهد أثناء حمايته الكنيسة من تفجيرات إرهابية ونجح بالفعل في حماية المصلين ولكنه استشهد- أمر عظيم ويدعو للفخر الشديد وهذا ما أشعر به".

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ولفتت إلى أن الدور لم يكن سهلًا عليها على الإطلاق بسبب كثرة المشاعر به والنقلات، إلا أنها أحبته بسبب وطنية هذه السيدة التي كانت لا يقل دورها عن الفدائيين وأبطال المقاومة، موضحًة: "حبيت الدور لأنه يجسد دورا بطوليا لبطل من أبطال الشرطة المصرية".

تعاون غادة طلعت مع المخرج خالد جلال 

وعن تعاونها مع المخرج خالد جلال، قالت: "دوره كان مهما جدًا، وهو مخرج العرض، وهو من كان يرشح الأبطال وسببا في اختيار المشاهد بشكل نهائي، وساعد الممثلين على الأداء حتى يتمكنوا بالظهور بالشكل الذي كانوا عليه في العرض، وهو مخرج كبير ومهم جدًا وعظيم وأستاذي، وفرحانة جدًا بثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي على أدائنا، وهذه التجربة بالنسبالي مهمة جدًا".

وقت التحضيرات لعرض "قد المسئولية"

وأشارت إلى أن وقت التحضيرات لعرض "قد المسئولية" لم يكن قصيرًا، وذلك بسبب رغبة المخرج خالد جلال فى خروجه بأفضل شكل للحضور، الذين كان من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًة: "كنّا بنعمل بروفات كتير جدًا، وفي البداية صوّرنا الفيلم وفيه مشاهد بطولية لأبطال الشرطة، ومن ثم توقفنا لفترة لتحضير أستاذ خالد لباقي الأجزاء ومن ثم عملنّا على أغنية (فدا مصر)، ومن ثم تدربنا على آخر جزء، حكاية البطل مصطفى عبيد، والعرض كان كبيرا جدًا ومهما جدًا وفخورة جدًا بتواجدي فيه".

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