الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صدقى صخر عن "أنف وثلاث عيون": مبسوط جدًا بمشاركتى كضيف فى الفيلم

صدقي صخر
صدقي صخر

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "أنف وثلاث عيون" بحوارات سيكولوجية وكادرات غنية بالتفاصيل البرومو الرسمي للعمل، معلنة عن موعد عرض الفيلم يوم 31 يناير الجاري بجميع دور العرض العربية.

وشارك الفنان صدقي صخر، جمهوره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا له من شخصيته التي يلعبها ضمن  فيلم "أنف وثلاث عيون"، معلقًا عليها: "اللي شايفينه ده والله كان في السياق الدرامي 😅".

أضاف صخر:"اتبسط جدًا بمشاركتي كضيف في  فيلم أنف وثلاث عيون وظهوري وسط مجموعة مميزة من النجوم يوم ٣١ يناير في جميع دور العرض".

أحداث "أنف وثلاث عيون"

تدور أحداث الفيلم حول د.هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

أبطال وصنّاع فيلم "أنف وثلاث عيون"

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبوضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

شهد "أنف وثلاث عيون" عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لاقى استحسانًا جماهيريًا كبيرًا وإشادات واسعة. 

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