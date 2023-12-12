الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة طلعت لـ"الدستور": الانتخابات الرئاسية حدث عظيم.. والمشاركة واجب وطنى (صور)

غادة طلعت
غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024، وذلك للإدلاء بصوتها الانتخابي في العرس الديمقراطي العظيم الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي والذي من المقرر انتهاؤه في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقالت الفنانة غادة طلعت في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "نزلت وشاركت في الانتخابات الرئاسية، لأنه حدث عظيم، يجب على أي شخص يحب البلد أن يشارك في الانتخابات، للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل البلد".

وأضافت: "صوتك هيفرق، وكلنا لازم ننزل ونشارك ولازم نفرح أن بلدنا فيها انتخابات منظمة بهذا الشكل الراقي، فهذه فرصة عظيمة جدًا لنشعر بقيمتنا وأن المرشح الرئاسي أيًا كان هو مين هو منتظر نزولنا وصوتنا والقلم الذي سيكتب اسمه، ولا يوجد بها أي شخص فوق رغبة الشعب، وبناء عليه رغبة الشعب هذه مهمة جدًا لأي اسم مشارك كمرشح، لذا دورنا هو المشاركة في الانتخابات وهذا من أجل أولادنا ومستقبلنا".


واختتمت: "أنا سعيدة جدًا بهذا اليوم وكنت مستنية يوم الانتخاب لأن أحب أن يكون ليا دور وأشارك في العملية الانتخابية لتحديد مصيرنا".

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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