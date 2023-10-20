غادة طلعت لـ"الدستور": "ببكي يوميا بسبب أطفال غزة.. وفخورة بموقف الرئيس ودور مصر"

أدانت الفنانة غادة طلعت، الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين، واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.



وقالت الفنانة غادة طلعت في تصريحات لـ"الدستور": "القضية الفلسطينة قضيتنا، فنحن لسنا متعاطفين فقط بل هي قضيتنا بالأساس، وما يحدث جريمة إبادة حقيقية وضد كل معاني الإنسانية، وأنا والله العظيم ببكي يوميا بسبب الأطفال اللي بشوفهم في غزة، وبدعي ربنا العظيم يعمل معجزة لينقذهم من ظلم وقهر الإسرائيليين، ومشاهد الأطفال تدمي القلوب وأي فيديو لأي طفل فلسطيني قادر على جعل العالم يبكي سنين".

وأضافت: "مصر قدرها إنها الأم والأخت الكبيرة لكل الوطن العربي، وللاسف أي جرح في جسد أي مواطن عربي يؤلم قلب مصر، ربنا يعين مصر على المسؤولية الكبيرة، ونعدي الفترة دي بخير، وفخورة بموقف الرئيس ودور مصر العظيم في دعم فلسطين".