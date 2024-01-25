الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الاتحاد": دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار وطنى اقتصادى نافذة أمل

رضا صقر
رضا صقر

ثمَّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب "الاتحاد"، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعكس الرغبة الصادقة في إشراك جميع الخبرات المصرية والمتخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الدولة للعبور من الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن هذه الدعوة ينظر إليها المصريون كنافذة أمل للعبور من الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.

وذكر "صقر"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه مثلما كانت دعوة الرئيس السيسي، للحوار الوطني عبقرية، وكان لها مردودها في لمّ الشمل والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بإشراف مباشر منه، ستكون للحوار الوطني الاقتصادي انعكاساته على الواقع الاقتصادي المتأثر بالعديد من العوامل التي يحتاج معها قرارات جريئة لمعالجة تلك الأزمة.

مشاركة الخبراء والمتخصصين

وأشار رئيس حزب "الاتحاد"، إلى أن مشاركة الخبراء والمتخصصين في الملف الاقتصادي يضعهم في الواقع الفعلي، وأي قرارات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن فكرة التنظير التي قد تكون جيدة في مجملها، لكنها تصطدم أحيانًا مع الواقع.

وشدد رضا صقر، على ضرورة أن تكون الحكومة مواكبة لما ستتم مناقشته داخل الحوار الوطني الاقتصادي، وأن تنظر إليه بعين الاهتمام، حتى يكون خارطة طريق لها للعبور بمصر.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الاقتصاد

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