الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ": دعوة الرئيس لعقد الحوار الاقتصادى خطوة مهمة للإسراع بمواجهة التحديات

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، وذلك خلال كلمته في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

كلمة الرئيس السيسي تضمنت تحديدًا واضحًا وكاشفًا للتحديات الاقتصادية

وقال "الجبلي"، في تصريحات له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي تضمنت تحديدًا واضحًا وكاشفًا للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، وفي مقدمتها توافر العملة الأجنبية التى تعاني منها البلاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حرص في كلمته على توضيح الأزمة بالأرقام من خلال كشف حجم الإنفاق والاحتياجات وإيرادات الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن الدعوة لتنظيم الحوار الاقتصادى تأتى في توقيت مناسب، حيث من شأن ذلك الحوار عرض استعراض كل الآراء والاستماع إلى كل الأطراف ووجهات النظر بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها عبر خطوات عملية، ليتم التوافق على عدد من التوصيات التى تساعد في مواجهة هذه التحديات بشكل سريع.

مصر تسير في طريق مواجهة التحديات 

وتابع النائب عبدالسلام الجبلي أن الدولة بالفعل تسير في طريق مواجهة التحديات من خلال خطط التوسع في الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات بدءًا من التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، التى يتم استيراد كميات كبيرة منها بالعملة الأجنبية، وباقي المجالات الصناعية، مشيرًا إلى أن الحوار الاقتصادى يمكن أن يساعد في تذليل أى عقبات أمام تنفيذ تلك الخطط التى تستهدفها الدولة، للإسراع في خطواتها واكتمالها، وذلك بعد الاستماع إلى كل الأطراف.

وأضاف "الجبلي" أن تلك التحديات جاءت نتيجة لظروف عالمية، وتتأثر بها دول عديدة، مؤكدًا ثقته في قدرة البلاد على مواجهتها.

كما وجه المهندس عبدالسلام الجبلى التهنئة لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الـ72، مؤكدًا أنهم يسطرون ملاحم وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم، ويقدمون أرواحهم فداء لتراب مصر الغالي.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة

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