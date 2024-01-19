ليبيا تعلن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" حول الإبادة الجماعية بغزة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، عن انضمام ليبيا رسميًا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف المنفي، في كلمته بقمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن ليبيا ستنضم أيضًا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفقًا لجريدة الوسط الليبية.

المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع فى فلسطين للجنائية الدولية



وفي وقت سابق، أعلنت المكسيك وتشيلي، عن أنهما أحالتا وضع دولة فلسطين إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة.

وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإجراء سببه تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرًا، لا سيما ضد الأهداف المدنية، مؤكدة أنها على علم بالدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية .



وقالت الخارجية المكسيكية إن "الجنائية الدولية" هي المنتدى الملائم للتثبت من المسئولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة.

وشددت الخارجية المكسيكية على أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما الحاجة الملحّة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا، ومعها كل من جيبوتي وبنجلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا، الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسئولون إسرائيليون.