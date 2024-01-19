الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تدمير قدرات حماس وتهديد حزب الله.. تفاصيل الاتصال بين "جالانت" ونظيره الأمريكي

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى  وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حول تطورات الأوضاع في غزة.

وبحث الطرفان خلال الاتصال التطورات العملياتية في الحرب على غزة، والتهديد الذي يشكله حزب الله على الحدود الشمالية".

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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها اليوم، إن جالانت أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، افتتحه بالإعراب عن تقديره للوزير أوستن لقيادته وشراكته، وللدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة".

 جالانت: إسرائيل والمؤسسة الأمنية فيها مصممة على مواصلة العمل حتى تحقيق أهداف الحرب

وأكد وزير الاحتلال الإسرائيلي تصميم إسرائيل والمؤسسة الأمنية فيها على مواصلة العمل حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية وإعادة المحتجزين الذين تحتجزهم حماس في غزة"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

كما أطلع "جالانت" نظيره الأمريكي علي التطورات العملياتية في الحرب، بما في ذلك الإنجازات في الجهود العسكرية المستمرة لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس والقضاء عليها في جميع أنحاء القطاع.

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وبحث الوزيران الوضع الإنساني، والتدابير التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لفصل السكان المدنيين عن عناصر حركة حماس.

كما أثار "جالانت" التهديد الذي يشكله حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل، مؤكدا أولوية عودة النازحين إلى منازلهم في المنطقة، مجددا تفضيل القنوات الدبلوماسية مع الحفاظ على الاستعداد العسكري".

مسؤول إسرائيلي سابق يدعو إلي احتلال جنوب لبنان

وسبق، ودعا بروسبر أزران، رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة السابق، اليوم الجمعة، إلى احتلال جنوب لبنان بزعم أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك حق في الوجود للمستوطنين شمال إسرائيل.

وقال "أزران": "في حال عدم احتلال الجنوب اللبناني فلن يكون هناك حياة للمستوطنين في الشمال الإسرائيلي"، داعيا إلى احتلال منطقة الجنوب اللبناني، وإبعاد قوات "حزب الله" عن تلك المنطقة، وفقا لما نقله موقع "والا"، صباح اليوم الجمعة.

وأشار المسئول الإسرائيلي السابق إلى أن ربع سكان مستوطنة كريات شمونة لن يعودوا إلى المستوطنة، لأنهم وجدوا أن حياتهم ستكون بأمان بعيدا عن تلك المستوطنة، حيث يتواجدون حاليا وسط إسرائيل، موضحًا أن احتلال الجنوب اللبناني يعني استمرار وجود دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، حسب قوله.

غالانت لويد اوستن غزة حزب الله حماس

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