الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 والإسراع من وتيرة الأعمال. 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع للإطلاع على نسب التنفيذ للأعمال ودراسة الاحتياجات اللازمة للمراكز والأحياء من مشروعات التطوير لإدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل. 

وأكد المحافظ، أهمية توفير الأعداد اللازمة من العمالة لتحسين الخدمات ورفع معدلات الاداء في جميع المشروعات والمتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة لهذا العام لدخولها الخدمة تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين.

إدراج طريق السقارية بالخطة الاستثمارية

وخلال اللقاء، وجَّه المحافظ بإدراج طريق السقارية بطول ٣.٥كم للرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وذلك بدءًا من كوبري الملاه وحتى المنوات نطاق مركز ومدينة أبو النمرس استجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين الحركة المرورية والربط بين القرى. 

كما وجَّه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، باستكمال تنفيذ خطة الرصف بالانترلوك لعدد ٢١ شارعًا؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، إلى جانب التشديد على الشركة المُنفِّذة بالالتزام بالجدول الزمني والمعايير المحددة لأعمال الرصف بطريق ٦ أكتوبر. 

واطلع المحافظ على جهود رفع كفاءة وصيانة المركبات بمركز أبو النمرس، حيث جارٍ الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدد ١٢ مركبة، موجهًا برفع كفاءة وصيانة  ٢٣ سيارة ومعدة أخرى لتحسين عملية التشغيل.

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