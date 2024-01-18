الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول (نصف العام)  للشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

وأكد مدير المديرية أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، كما حرص موسى على الاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وأشار موسى إلى أنه تم التنبيه من خلال مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم لحظة بلحظة.

وأكد ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل جميع اللجان، لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب، رافق وكيل تعليم القاهرة في الزيارة باسم فهمي، مدير عام إدارة باب الشعرية التعليمية.

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
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