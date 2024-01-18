الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: رفع 700 حالة إشغال فى إمبابة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بمنع كافة أشكال التعدي على الطريق العام، ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة للمواطنين.
 

استجابة شكاوي المواطنين في إمبابة 

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازى والوحدة والبوهى والقومية تم خلالها رفع  700 حالة إشغال متنوعة ضمت استاندات للمعروضات، وإعلانات وتندات مخالفة وتعديات للأكشاك والمحال وقد ساهمت الحملات في تحقيق الانضباط بالشارع وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى.

 

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد  في وقت سابق، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.


تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته على عدد من منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على حجم المعروض من السلع وعرضها للجمهور بالأسعار المحددة والمعلنة من قبل أجهزة الدول المعنية.


وأشارمحافظ الجيزة إلى أن الدولة تسعى لتوفير مختلف السلع وخاصة الاستراتيجية منها والتى تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض) تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.


وأكد المحافظ أنه تماشيًا مع هذا السعى تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ضخ الكميات المناسبة من مختلف السلع والتى تكفى إحتياجات السوق يوميًا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، الى جانب إحكام السيطرة على عمليات تعبئة وتداول السلع بالأسواق وردع أي ممارسات احتكارية إلى جانب تكثيف تسيير المنافذ المتحركة لسد إحتياجات المواطنين بنطاق القرى من تلك السلع. 


وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع عدد من جهات التصنيع وتعبئة المواد الغذائية للدفع بكميات إضافية من السلع لبيعها بالأسعار المعلنة بالمنافذ الثابتة والسلاسل التجارية بمختلف أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافذ ومجالس إدارات السلاسل، وموجهًا مدير مديرية التموين بالتنسيق مع تلك الجهات لتكثيف المبادرات وعروض التخفيض.

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