ضعف المياه 6 ساعات ببعض مناطق بالهرم مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف ينتج عنه، ضعف المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٩/ ١/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠/ ١/ ٢٠٢٤.

تكليفات محافظ الجيزة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال موجهًا رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للتسهيل على الشركة المنفذة.

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته علي عدد من منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على حجم المعروض من السلع وعرضها للجمهور بالأسعار المحددة والمعلنة من قبل أجهزة الدول المعنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة تسعى لتوفير مختلف السلع وخاصة الاستراتيجية منها والتى تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض ) تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.