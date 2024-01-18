الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يشرف على حملة مكبرة للقضاء على المخالفات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أشرف الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، على حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام بشارع مصر والسودان وشارع الجراج شارع امتداد ولي العهد وشارع الدويدار ، ويرافقه رؤساء أحياء حدائق القبة الأميرية والزيتون ومشاركة شرطة المرافق والأجهزة المعاونة.
 

وأوضح نائب محافظ القاهرة، إنه تم رصد وإزالة عدد من حالات الاشغالات بنهر الطريق، تتضمن حواجز حديدية واكشاك وبنرات والتندات واستندات وكراسي التى تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام.

وأكد فوزي، أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع صور الاشغالات بالطريق العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

 

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالالتزام بعدم القيام بوضع أي اشغالات بنهر الطريق تعوق حركة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.

وشدد الدكتور حسام الدين فوزي، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة حفاظًا على مستوى الانضباط بالشوارع، ومنع عودة الاشغالات والتعديات مرة أخرى والحفاظ على المظهر الحضاري لتحقيق تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وتأتي جميع الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للقضاء على كافة صور الاشغالات بالطريق العام.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية.
وفى هذا السياق، ترأس الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية حملة مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء شبرا والساحل، وروض الفرج.
وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد محافظ القاهرة، ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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حملة مكبرة شارع مصر والسودان الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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