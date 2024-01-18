رئيس حي مصر القديمة يتابع أعمال التطوير بمنطقة "اثر النبي"

أجرى اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية والأمنية، جولة لمتابعة أعمال التطوير بمنطقة اثر النبي بعد إزالة عدد من الشون بسوق الساحل لتداخلها بنطاق التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل.

وأوضح رئيس حي مصر القديمة، أنه من المقرر عمل بوابة وسور حول سوق الساحل ضمن إنهاء أعمال التطوير بتلك المنطقة.

وأشار السعيد، الى نهو أي معوقات لاستكمال المشروع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وكان قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة المكبرة المفاجئة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع ٢٦ يوليو الاسعاف، الجلاء، طلعت حرب، ورمسيس.

FB_IMG_1705606954192

FB_IMG_1705606951363

FB_IMG_1705606948736

FB_IMG_1705606945788

FB_IMG_1705606943961

FB_IMG_1705606942012

FB_IMG_1705606940035