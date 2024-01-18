الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حي مصر القديمة يتابع أعمال التطوير بمنطقة "اثر النبي"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية والأمنية، جولة لمتابعة أعمال التطوير بمنطقة اثر النبي بعد إزالة عدد من الشون بسوق الساحل لتداخلها بنطاق التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل.

وأوضح رئيس حي مصر القديمة، أنه من المقرر عمل بوابة وسور حول سوق الساحل ضمن إنهاء أعمال التطوير بتلك المنطقة.

وأشار السعيد، الى نهو أي معوقات لاستكمال المشروع  وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى  وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وكان قاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة المكبرة المفاجئة التى قامت بها الأجهزة  التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق  لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع ٢٦ يوليو الاسعاف، الجلاء، طلعت حرب، ورمسيس. 

 

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أثر النبى تطوير سوق الساحل محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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