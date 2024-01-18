الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "شق الثعبان"

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مستجدات الموقف التنفيذي و تقنين الأوضاع لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة .  

 

واستهلت نائب المحافظ لقائها، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب محافظ القاهرة، الجهود الموقف الحالي لحالات تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان في اطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة من أجل تعظيم صادراتها.

 

وتابعت عبدالمنعم، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة  التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بحصر شامل لعدد المصانع والورش والمعارض التي قامت بالسداد الكامل والجزئي  لكافة مديوناتها لتقنين اوضاعهم الى جانب حصر للمتقاعسين عن تقنين اوضاعهم وذلك حفاظا على أملاك الدولة.

كما وجهت عبدالمنعم،  بحصر الحالات الغير جادة في السداد وبيان أسبابها والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم أعمال التطوير بالمنطقة والذي يسهم في زيادة قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
شق الثعبان تقنين أوضاع الورش والمصانع بشق الثعبان المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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