اليوم.. وزير الطيران أمام "اتصالات النواب" لاستضياح خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي اجتماعا، مساء اليوم، الثلاثاء عقب الجلسة العامة، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والانظمه التابعة لها من الهجمات السيبرانية.

الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة ومتقدمة في مجال التحول الرقمي

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه بأن الدولة المصرية، حققت نجاحات كبيرة ومتقدمة في مجال التحول الرقمي، ووصلت الي مراحل متطورة في مجالات الذكاء الصناعي، وان وزارة الطيران المدني من اولي المؤسسات الناجحه في هذا المجال وان اجتماع اليوم سيشمل أيضا إستيضاح خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجيه وعدد من الموضوعات الاخري.

ولفت "بدوي" بأن مصر في الجمهورية الجديدة تخطوا بخطوات ثابتة نحو تأمين المواقع والمؤسسات المصرية بأعلى أنظمه الامان العالمية، ولدينا عقول وانظمة متطورة على أعلى مستوى.

98 أداة رقابية لمواجهة وزير التموين

ويواجه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أداة رقابية، وذلك في ظل ما تعانيه الأسواق المصرية من حالة اضطرابات في أسعار السلع، والتي دفعت العديد من أعضاء مجلس النواب، بالتقدم بمختلف الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلبات مناقشة، وغيرها من المنصوص عليها في لائحة مجلس النواب، من أجل الاستماع لردود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات.

سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار.

وتقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء.

وأكد فى طلب الإحاطة أن أزمة الأرز العام الماضى لم تكن سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة، وامتد الأمر إلى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصرعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.